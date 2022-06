Bijušais "Trasta komercbankas" vadītājs Rimšēviča lietā mainījis liecību

Rimšēviča krimināllietā trešdien ieradies bija viens no iespējamajiem Rimšēviča kukuļotājiem - bijušais "Trasta komercbankas" vadītājs Viktors Ziemelis, kurš no publicitātes vairās.

Ziemelis 2018. gadā izmeklētājiem kukuļošanu atzina, taču pērn medijos tika izplatīts viņa iesniegums ģenerālprokuroram, kurā Ziemelis kukuļošanu noliedz un raksta, ka atzīšanās no viņa izspiesta.

Lai to panāktu, izmeklētāji viņu esot pārtvēruši ceļā no lidostas, aizveduši uz policiju un nav ļāvuši sazināties ar advokātu. Šo versiju Ziemelis atkārtoja arī tiesā.

Es teicu, ka tāds fakts nav noticis, uz ko viņi teica, ka saņems šo iesniegumu no manis jebkādā veidā - labā vai sliktā. Ja pa labam, tad tikšu atbrīvots no kriminālatbildības par kukuļdošanu. Ja nē, viņi mani piespiedīs un tas ietekmēs manu statusu citās lietās," norādīja Ziemelis.

Bailēs par savu nākotni Ziemelis esot piekritis sniegt nepatiesas liecības par Rimšēviča kukuļošanu, pretī saņemot atbrīvošanu no kriminālatbildības.

Prokurore Viorika Jirgena savukārt uzskata, ka Ziemelis tiesai melo un kukuļus ir devis. Viņasprāt, Ziemelis situāciju izmantojis, lai izbēgtu no atbildības un tagad grautu tiesas procesu.

Apsūdzības ieskatā Rimšēviča uzdevumā to ir darījis uzņēmējs Uģis Tabors. Piektdien tiesā tika nolasītas mirušā Buimistera liecības Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas (KNAB) par kontaktiem ar Taboru.

"Es pajautāju U. Taboram, kas man būs jādara, un vai jāliecina tā, kā to tagad dara Viktors Ziemelis. Tabors pateica jā, arī apmēram tāpat kā Ziemelis, un visu, ko man vajadzēs uzrakstīt, viņš vēl saskaņos, jo vajadzēs uzrakstīt tā, lai no savu liecību maiņas krimināllietā pret I. Rimšēviču es neciestu. (..) Es pajautāju, vai būs kāda atlīdzība par to, ka es mainu savas liecības, uz ko U. Tabors atbildēja, ka "jā"," teikts Buimistera liecībā.