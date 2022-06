Eksperts: Lai iznīcinātu Krimas tiltu, tas būtu mēnesi "jādauza" ar raķetēm

"Es domāju, ka tas ir jādara. Es saprotu, ka mēs mēnesi to "dauzītu" ar raķetēm līdz iznīcinātu (..) Bet galvenais ir to sabojāt un apturēt šī tilta funkcionalitāti, " sacīja Ždanovs.

Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Ukrainas bruņotie spēki varētu trāpīt Krimas tiltam, Daņilovs intervijā radio atbildēja: "Ja mums būtu iespēja to izdarīt, mēs to jau būtu izdarījuši. Ja būs iespēja to izdarīt, mēs to noteikti darīsim."