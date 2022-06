Partiju cīņa par nelatviešu vēlētājiem šogad sīvāka

“Stabilitātei!” līderi iepriekš organizēja protestus pret Covid-19 ierobežojumiem, bet kopš kara sākuma partija pievērsusies citām tēmām: neizpratne par Ukrainas atbalsta pasākumiem un karogu izkāršanu, iebildumi pret sankcijām pret Krieviju, aicinājumi svinēt tā dēvēto “Uzvaras dienu”. Rosļikovs gan apgalvo, ka partija nemeklējot vieglu popularitāti: “Mēs runājam par patiesību neatkarīgi no tā, kā tas ietekmēs mūsu reitingus un iespējamās attiecības ar pārējiem politiskajiem spēkiem. Latvijas Krievu savienība un “Saskaņa” savukārt visu laiku runā tā, lai izdabātu pilnīgi visiem un saglabātu attiecības pilnīgi ar visiem. Ir tādi momenti, kur jums vienkārši jārunā no dvēseles, no tā, ko jūs domājat un kā jūs to redzat, nevis kā tas ir izdevīgi.