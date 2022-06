Kļūdas atkritumu saimniecībā dārgi atspēlēsies Latvijas iedzīvotājiem

Viens poligons Latgalē atteicies no idejas par iekārtu uzstādīšanu, saprotot, ka tās nespēs noslogot. Bet pārējos poligonos būvniecība jau ir dažādā stadijā, un visticamāk, to jaudas vairs nepārskatīs.

"Ja tiešām ministrija, balstoties uz mūsu revīzijas rezultātiem, saprot, ka tās jaudas būs par lielu, ir jārauj stopkrāns. Ir jārauj stopkrāns, ja to vēl ir iespējams. Vai tas ir iespējams - to mēs no savas puses nevaram pateikt," saka Edgars Korčagins.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs (A/P) norāda uz to, ka par atkritumu politiku katrā konkrētā vietā ir atbildīga pašvaldība un arī poligoni pieder pašvaldībām. Zamurs saka, ka VARAM šobrīd neredz iespēju un vajadzību pārtraukt būvniecību vai samazināt jaudas kādai no bioatkritumu pārstrādes iekārtām, lai arī kopumā tāda iespēja netiek izslēgta. “Tie, kuri ir uzbūvējuši jaudīgākas iekārtas nekā nepieciešams, tā ir viņu personīgā atbildība par to - gan pašvaldības, gan privātie, kas to ir darījuši, līdz ar to atkritumu mums var būt tikai tik, cik mums viņi varbūt vairāk viņu nebūs. Mēs, protams, neimportēsim ne no kurienes,” saka Zamurs.