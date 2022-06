Kā deputātei Stepaņenko izdevies dzēst parādsaistības par lielāku summu, nekā gada laikā nopelnīta?

Parādsaistības veidojušās no iepriekšējos gados iegādātiem nekustamajiem īpašumiem, skaidroja Stepaņenko.

No Saeimas politiķe pērn saņēmusi 31 047 eiro, bet no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras - divus pabalstus par kopējo summu 4812 eiro. Pārējie ienākumi, kā norādīts deklarācijā, saņemti no privātpersonām un uzņēmuma "Wave Media", kura kapitāldaļas 2789 eiro vērtībā pieder politiķei.