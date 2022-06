FOTO ⟩ Atklāj cilvēktiesību pasākumu nedēļu "Riga Pride"

Izstādē būs iespēja apskatīt fotogrāfijas, grafikas un digitālās drukas darbus, kā arī lielformāta rotaslietu aktīvisma instalāciju. Kā norāda kuratore, izstādes darbu kopējā tēma ir ķermeņu izpēte un to uztvere gan no sabiedrības, gan LGBTQ kopienas puses.

Izstādē piedalīsies Ksenija Tarasova un Dorians Rozentāls no Latvijas, Janīna Sabaļauskaite un Alekss Kohans no Lietuvas, kā arī Līna Lelova un Valdeks Laurs no Igaunijas.