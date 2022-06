Ungārijas futbolisti UEFA Nāciju līgas mačā sagrauj Angliju

Desmitajā minūtē pēc piespēles soda laukumā Jozua Kimmihs uztvēra bumbu, veikli to nolika pa sitienam un no tuvas distances raidīja vārtos - 1:0. Pirms došanās pārtraukumā pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc Alesandro Bastoni pārkāpuma Ilkajs Gindoans realizēja 11 metru soda sitienu un nostiprināja Vācijas izlasei vadību.

Cīņas 17.minūtē Noā Langs pēc Vincenta Jansena piespēles apmānīja vairākus pretiniekus un raidīja bumbu mērķī. Sešas minūtes vēlāk Kodijs Gakpo pēc paša sitiena ieguva pretinieku bloķēto bumbu un ar atkārtotu mēģinājumu sita to vārtos - 2:0. Trīs minūtes vēlāk Brenans Džonsons pēc pretuzbrukuma no soda laukuma robežas ieripināja bumbu vārtos un samazināja nīderlandiešu pārsvaru.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.