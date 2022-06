IZM piedāvā pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi katru gadu paaugstināt par 8,4%

Aprīlī darba grupas sanāksmē ierosināja vispārējās izglītībā trīs potenciālos scenārijus par pedagogu darba slodzes izlīdzinājumu. Pirmais no tiem paredz, ka 60% no darba slodzes skolotājs vada mācību stundas, savukārt 40% no darba slodzes gatavo mācību stundas un veic pārējos pienākumus. Tiek rosināts šādu slodzes sadalījumu ieviest no 2023.gada 1.septembra. Ceturtdien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) atzina - lai ieviestu šādu slodzes dalījumu, valstī nepieciešami vēl 4000 skolotāju.