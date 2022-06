Kriminālvajāšanai rosina izdot vīrieti, kurš Liepājā seksuāli izmantojis mazgadīgu meiteni

Aizvadītā gada augustā Valsts policija (VP) saņēma informāciju par to, ka kāda mazgadīga meitene Liepājā ir cietusi no seksuālas vardarbības no mammas bijušā drauga puses. Kriminālprocesa lieta tagad ir izbeigta, un VP rosina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret šo vīrieti, vēsta VP Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.