"Centrālā laboratorija": Laimas slimība konstatēta 21% testēto ērču

Vienlaikus 35% atbildējuši, ka ir vakcinējušies pret ērču encefalītu un seko vakcinācijas kalendāram, tostarp 30-39 gadus veco iedzīvotāju vidū šādi atbildējuši visvairāk respondentu - 39%, bet nevienā no vecuma grupā nav mazāk par 32% to, kuri ir vakcinējušies. Pierīgā no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir visaugstākais vakcinēto īpatsvars - 43%, bet vismazāk Latgalē - 27%.