Saeimas deputāts Ivars Puga pērn kopumā nopelnījis 54 410 eiro

Deputāta ienākumi pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, pieauga par aptuveni 2600 eiro. Pērn Puga nopelnījis kopumā 54 410 eiro, no kuriem 52 140 eiro nopelnīti par darbu Saeimā. Atlikušie ienākumi gūti no Latvijas Profesionālo aktieru apvienības, SIA "Cinevilla Films", SIA "Mula" un Latvijas Radio honorāriem. No Latvijas Nacionālā teātra politiķis pērn saņēmis 335 eiro.