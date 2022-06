Kremenčukas tirdzniecības centra apšaude ir viens no vēsturē nekaunīgākajiem teroraktiem, norāda Zelenskis

"Krievijas šodienas trieciens tirdzniecības centram Kremenčukā ir viens no nekaunīgākajiem teroraktiem Eiropas vēsturē. Mierīga pilsēta, parasts tirdzniecības centrs, tā iekšienē sievietes un bērni. Vienkārši civiliedzīvotāji.

Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība paziņoja, ka raķetes uz tirdzniecības centru tika izšautas no bumbvedējiem "Tu-22M3". Lidmašīnas izlidoja no Kalugas apgabala Šaikovkas militārā lidlauka, bet raķetes tika palaistas no Kurskas apgabala.