"AB City" saņēmusi atļauju iegādāties "Olainfarm"

KP konstatēja, ka minētajos tirgos Latvijā sagaidāms "AB City" tirgus daļu pieaugums no 1% līdz 5%, kas nav pietiekami nozīmīgs, lai ļautu tirgus dalībniekam nostiprināt dominējošo stāvokli. Tādējādi KP secināja, ka apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence, neizveidojot vai nenostiprinot apvienotā tirgus dalībnieka dominējošo stāvokli nevienā no minētajiem ietekmētajiem tirgiem.

Savukārt attiecībā uz medikamentu jeb zāļu ražošanas tirgu Latvijā KP konstatēja, ka veidojas augsta tirgus koncentrācija starp Latvijas zāļu ražotājiem - apvienošanās dalībniekiem, kā arī AS "Grindeks" un tā meitaskompāniju AS "Kalceks".

"Repharm" grupa ir arī "Mēness aptieku" tīkla īpašniece AS "Sentor farm aptiekas", zāļu vairumtirgotājs AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājs AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", ambulatorās aprūpes iestāžu tīkls AS "Veselības centru apvienība" (VCA) un SIA "Centrālā laboratorija".