Zodiaka zīmes, kurām nemitīgi jāpārvar smagi pārbaudījumi

Jaunavām nepārtraukti jāpārvar jauni šķēršļi. Ar katru pārbaudi Jaunavas iztērē daudz iekšējo resursu. Tas viņus tik ļoti nogurdina, ka tad, kad uzsmaida veiksme, viņi pat nevar par to priecāties. Jaunavas bieži strādā, pakļaujoties kādam, - tas sagādā neērtības. Turklāt Jaunavas bieži izvēlas upura lomu, kas situāciju tikai saasina.

Svari pastāvīgi šaubās par savām spējām, tāpēc viņi var nespert nepieciešamos soļus, lai uzlabotu savu dzīvi. Viņi bieži ietekmējas no citiem cilvēkiem. Svari ir vieni no tiem, kas viegli pārņem sliktos ieradumus, no kuriem ir grūti atteikties, pat ja tas kaitē viņu veselībai.