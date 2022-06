Eksperts: Krievijas Kaļiņingradas apgabala drošība ir trauslāka nekā Suvalku koridoram

Karlsbergs vērtējis, ka Krievija tagad dara to, ko viņi māk vislabāk, - viņi draud. Eksperts uzsvēris, ka, "paņemot vēlreiz rokās karti", drīzāk redzama pretēja aina, proti, Krievijai vairāk jārūpējas, kā parūpēties par Kaļiņingradas drošību, "jo pēc būtības šis anklāvs nav nosargājams, tas ir Krievijas Ahilleja papēdis, līdz ar to, ja man prasītu analīzi, es teiktu, ka Krievijai jāuzvedas ļoti pārdomāti, apdomīgi, jo tā ir viņu problēma".

"Es negribētu teikt, ka tā gluži nav arī mūsu problēma, bet no operacionālā, arī militārā viedokļa tā ir ļoti skaidra Krievijas problēma un viņu interesēs būtu uzturēt labas attiecības, lai par šo reģionu, kurš nekad nav piederējis Krievijai, nevienam, teiksim tā, nenāktu prātā, ka, izmantojot krievu valodu, ir "jāatgriež izkonnije zemļi"," sacījis Karlsbergs.

Analizējot, kādas Krievijai vēl palikušas iespējas draudēt, Karlsbergs uzsvēris, ka ietekmes sviru palicis maz, jo gan Lietuva, gan viss Baltijas reģions ir atteikušies gan no Krievijas naftas, gan no gāzes, Lietuvai ir elektrosavienojumi ar Poliju un Zviedriju, līdz ar to šīs ietekmēšanas iespējas Krievija ir izsmēlusi.