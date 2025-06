Pētījums: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar savu darbu

Aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 49 gadiem kopumā pozitīvāk vērtē darba tirgu, jo šajā posmā darba dzīve ir savā ziņā nostabilizējusies un ir lielāka pārliecība par savām profesionālajām spējām un to pieprasījumu darba tirgū. Pretēji tam visneapmierinātākie ir iedzīvotāji pirmspensijas un pensijas vecumā (60 līdz 74 gadi), kā arī jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.