Zināmi "PetCity" konkursa pirmās nedēļas uzvarētāji

Kiras saimniece stāsta, ka viņas mīlule ir draudzīga ne tikai pret cilvēkiem, bet pret visām dzīvām radībām, vienalga tā ir vista, kaza, putns vai kaķis , turklāt suņu meitenei patīk arī ceļot. “Tikko atgriezāmies no auto ceļojuma uz Slovākijas augstajiem Tatriem, ko Kira izbaudija un izturēja godam!

Kāpām kalnos, kur atradām sniegu, to izbaudija ne tikai Kira, šļūcot pa sniegu no kalna lejā, bet arī mēs, ko, kas gan var būt vēl jautrāk, kā pikoties vasarā! Pabijām arī Varšavā, kur Kiru samīļoja katrs otrais garāmgājējs. Krakovā, Zakopanē, droši varējām doties pat uz restorāniem, kur vienmēr Kirai pirmajai tika atnests ūdens trauks. Parasti saka, ka sunim labāk patīk pie dabas, bet, dzīvojot kopā ar šo neparasto suni, varu ro apstrīdēt, jo viņai daba patīk daba tikpat ļoti, cik pilsēta, kas ir diezgan apbrīnojami.

Kiras mīļākās mantiņas ir mērkaķīši, mīļākais auglis kā kārums, ko ēd gardu muti, ir banāns, bet mūzika, mūzika Kirai ļoti patīk, viņa to izbauda, uzmanīgi klausoties, jo īpaši klasisko mūziku. Par to pārliecinājās arī cilvēki uz Varšavas centrālās gājēju ielas, kur klasisko mūziku spelēja ielu muzikants, no kura Kira nevēlējās doties prom – apspēdās viņam tieši pretī un cītīgi klausījās. Protams garāmgājēji sāka smaidīt, sakot, ka beidzot kāds novertē šo mūziku.”