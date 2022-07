ReTV: Pēc mēneša gaidāmas izmaiņas dzērienu taras depozīta sistēmā

Nereti pakaļ tukšo bundžu un pudeļu krājumiem ierodoties pārāk mazi transportlīdzekļi, kas nespējot visu izvest, taču “Elvi” pārstāve akcentē vēl vienu problēmu: daudzi nodod netīras pudeles; ja iepriekš tajās bijis alus, drīz vien no taromātiem sāk vēdīt slikta smaka. To kā vienu no sistēmas trūkumiem izceļ arī Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.

Valsts vides dienests gan kā pašlaik galveno tirgotāju uzdevumu izceļ atlikušo nemarķēto dzērienu pārdošanu vai pārmarķēšanu; šis daudzums esot 10-20% no produkcijas veikalos. Depozīta sistēmā vēl jāiekļaujas arī tiem tirgotājiem un ražotājiem, kuri to vēl nav paveikuši. Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga: "Vājais posms, kas gan nav kritisks sistēmai, ir vēl daži desmiti veikalu, kuriem būtu jāpieņem obligāti šie dzērienu iepakojumi, bet kuri to vēl nav uzsākuši darīt, jo vēl joprojām nav noslēgti līgumi, un te lielākā veikalu ķēde ir "Betas" veikalu tīkls, kurš ir izvietots vairākās Latvijas pilsētās, līdz ar to radot iedzīvotājiem būtiskas neērtības.