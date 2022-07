Atrasts kompromiss Sarkandaugavas pārvada būvniecības izmaksu pārrēķināšanai

Ķirsis uzsvēra, ka indeksācija tiks veikta tikai par laika periodu no 24.februāra, kad Krievijas armija sāka pilna apmēra iebrukumu Ukrainā. Viņš skaidroja, ka neparedzami apstākļi iestājās tikai pēc šī datuma, bet materiālu izmaksu izmaiņas pirms tam ir uzskatāmas par biznesa risku, ar kuru uzņēmējiem vajadzēja rēķināties.

Sadārdzinājuma apmērs varētu būt līdz 15% no atlikušās līguma summas 8,3 miljoniem eiro, tomēr domes amatpersonas pauda cerību, ka tas būs mazāks.

Piemēram, pašlaik būtisks izaicinājums esot būvniekiem nodrošināt bitumena piegādes ceļa seguma asfaltēšanai. Ja kādreiz bitumenu piegādāja no Krievijas un Baltkrievijas, tad tagad piegādes notiekot no Polijas. Ņemot vērā, ka arī Lietuvā bitumena rūpnīca pašlaik nedarbojas, ceļu būves uzņēmumi lielākoties cenšoties atvest bitumenu no Polijas.