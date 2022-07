ASV Neatkarības dienas šāvējam izvirzītas vairākas apsūdzības slepkavībā

Ilinoisas štata prokurors Leikas apgabalā Ēriks Rainhārts sacīja, ka Robertam Krimo no Ilinoisas štata Haivudas pilsētas var tikt izvirzīti vēl vairāki desmiti apsūdzību.

Krimo, maskēšanās nolūkā ģērbies sieviešu drēbēs, pirmdien atklāja uguni uz gājienu no kādas ēkas jumta, nogalinot septiņus un ievainojot vairāk nekā 35 cilvēkus. Upuru skaits pieauga līdz septiņiem, kad viens no ievainotajiem otrdien nomira slimnīcā.

Policijas preses sekretārs Kristofers Kovelli paziņoja, ka uzbrukuma motīvs vēl nav noskaidrots. "Mēs uzskatām, ka Krimo plānoja šo uzbrukumu vairākas nedēļas" un rīkojās viens, sacīja Kovelli. "Mums pagaidām nav informācijas, lai izteiktu pieņēmumu, ka [šis uzbrukums] bijis rasistiski motivēts, vai ka to motivētu reliģija vai jebkāds cits aizsargāts statuss," viņš piebilda.

Krimo bija reperis ar skatuves vārdu "Awake The Rapper" un viņa dziesmu teksti un videoklipi nereti vēstījuši par vardarbību. Kādā videoklipā, kurā izmantota animācija, redzams vīrietis, kurš notēmējis šauteni, zemē guļošs līķis, vīrieša krūtis, no kurām plūst asinis, un šāvējs, kurš pacēlis rokas, ierodoties policijas automašīnām.

Kovelli pastāstīja, ka Krimo pa ugunsdzēsēju kāpnēm nokļuvis uz ēkas jumta, no kuras varēja pārredzēt gājiena maršrutu, un izšāvis vairāk nekā 70 zalves no jaudīgas šautenes, kas bija "līdzīga [šautenei] AR-15". Tas bija viens no viņa legāli nopirktiem šaujamieročiem.