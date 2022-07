Politologs: Aicinājums ieviest vispārējo valsts aizsardzības dienestu ir saistīts ar priekšvēlēšanu kampaņu

"Domāju, ka spiediens būs no abām pusēm. Gribu uzsvērt, ka šī ir laba tēma, par ko veidot priekšvēlēšanu debates, abstrahējoties no tēmām, kas ir daudz komplicētākas, piemēram, inflācija un ekonomiskās problēmas. Manuprāt, daudzi labprātāk padiskutēs par to, vai vajag, vai nevajag dienestu, nevis runās par to, kā notiks cīņa ar inflāciju vai enerģētisko krīzi," teica politologs.