Juta Jemeljanova iepazīstina ar sirdsāķīša Jura Kupra dzimtas saknēm Latvijā

Kā zināms, Juta ar mīļoto vīrieti Juri Kupri, kurš ir fitnesa treneris, bet šobrīd vada būvniecības uzņēmumu, satuvinājās 2020. gadā - neilgi pēc Jutas šķiršanās no Ginta Valdmaņa.

Izdevums "The New York Times" savulaik nodēvējis Juri par pieprasītāko treneri Ņujorkā. Viņš vairākkārt parādījies arī TV ekrānos – kanāla NBC šovā "Today Show" un "Fox 5 News", arī žurnālos "Men’s Health" un "New York Magazine" intervēts kā sporta eksperts.