Krievijas futbola mačā izsvilpj populāro krievu rokgrupu "Bi-2"

Ksenija Sobčaka savā Telegram kanālā dalījās ar fragmentu no koncerta.

Patiešām, vairākos video no Superkausa redzams, kā stadions ūjina un izsvilpj, mūziķiem kāpjot uz skatuves. Šajos video nav iespējams līdz galam saprast, kas tieši sadusmoja fanus.

Taču valdību atbalstošie mediji un sabiedrība ātri to sasaistīja ar grupas nostāju Ukrainas kara sakarā. Nikolajs Baskovs paspēja nokomentēt notikušo. Viņš uzskata, ka Ļova un Šura no "Bi-2" saņēma to, ko bija pelnījuši. "Krievijas tautu nedrīkst nodot!" viņš uzrakstīja.