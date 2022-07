Nesaistīti ar to, ka šī ir laba lieta, Kristīne būtībā ir mazliet "uzmetusi" kolēģus anesteziologus LV, jo no maksas pakalpojuma viņi saņēma piemaksas, no valsts apmaksas tādu diez vai saņems :) Dakteri laimīgi par atalgojumu ⏬un attieksme pret pacientiem noteikti kļūs labāka :D