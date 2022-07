Džen Ji Sao no intīmo pakalpojumu sniedzējas kļuva par pirātu pasaules valdnieci, kura 19. gadsimtā Dienvidķīnas jūrā terorizēja tirgotājus un lika Ķīnas valdībai meklēt palīdzību pie britiem un portugāļiem. Viltība un nežēlība sievietei palīdzēja vadīt 70 000 vīru pirātu "armiju", vēsta raidsabiedrība BBC.

Grūtie laiki lika meklēt papildu peļņas avotus. Daudzas Guandunas provinces nabadzīgās ģimenes pamatā ienākumus guva no darba jūras krastā, taču vēlāk sāka nodarboties ar kontrabandu.

Ar drastiskām metodēm sakārtojusi organizāciju no iekšpuses, viņa pievērsās Guandunas provinces ienesīgajam sāls biznesam. Viņas pirāti uzbruka flotēm, kas pārvadāja sāli.

Uzbrukumi bija tik veiksmīgi, ka vienu brīdi tikai četri no 270 Ķīnas valdības sāls kuģiem palika ārpus pirātu kontroles.

Tā kā pirāti paļāvās uz to, ka vietējie ciemi nodrošina regulāras nepieciešamo lietu piegādes, viltīgā pirāte centās vietējos noturēt savā pusē. To viņa panāca, izmaksājot lielas kompensācijas tiem tirgotājiem, kuri bija no viņas iegādājušies pases, taču kļūdas dēļ pirāti tiem uzbrukuši.