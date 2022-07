Nedēļas nogalē maršrutā Sarkandaugava-Ziemeļblāzma vilciena vietā kursēs autobuss

Pasažieri, kuri brauc no Rīgas Skultes virzienā no Rīgas līdz Sarkandaugavai varēs aizbraukt ar vilcienu. Sarkandaugavā autobusa pieturā būs jāpārsēžas autobusā. Tas brauks Skultes dzelzceļa līnijas posmā Sarkandaugava-Ziemeļblāzma, apstājoties arī pie Mangaļu stacijas (Lēdurgas ielas autobusa pieturā), bet Ziemeļblāzmā būs jāpārsēžas vilcienā, kas vedīs tālāk ierastajā maršrutā.

Pasažieriem, kuri brauc maršrutā no Skultes uz Rīgu, pārsēšanās no vilciena autobusā un otrādi notiks attiecīgi pretējā virzienā - no Ziemeļblāzmas uz Sarkandaugavu, apstājoties arī pie Mangaļu stacijas.