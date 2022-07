"Aiz priekškara": Krievija lielās ar panākumiem Ukrainā un draud Somijai un Zviedrijai

Runājot par karu Ukrainā, ko Kremļa rupori aizvien spītīgi turpina dēvēt par specoperāciju, propagandisti pēdējā laikā uzsvērti kultivē tēzi, ka Krievijas galvenais uzdevums ir visas Ukrainas ieņemšana. Ja agrāk tika apgalvots, ka Krievijas iebrukuma iemesls ir Donbasa "atbrīvošana", tagad propagandisti un politiķi uzsver, ka ar to nevar aprobežoties, jo ukraiņi no pārējās teritorijas turpinās uzbrukt.

Solovjovs un Skabejeva atkārto kopš 24.februāra Kremļa daudzināto mantru, ka Krievija karo par tiesībām uz dzīvību un, ja Melnā jūra kļūs par NATO jūru, tad būs veltīgi visi Otrā pasaules kara upuri. Tāpat tiek melīgi apgalvots, ka karu Ukrainā izprovocējuši Rietumi , kas 2014.gadā esot sarīkojuši valsts apvērsumu. Jau astoņus gadus Kremļa propagandisti turpina klāstīt arī izdomājumus par it kā notikušu "krievu iedzīvotāju genocīdu" Donbasā.

Pagājušajā nedēļā Krievijas autoritārais prezidents Vladimirs Putins nāca klajā ar paziņojumu, kuru tagad TV ekrānos atkārto gan dažādi ģenerāļi, gan Valsts domes deputāti, proti, ka Krievija sakauj kolektīvos Rietumus, karojot "vien ar pāris pirkstiem, pat neizmantojot vienas rokas spēku". Tie ir meli, jo, kā vēsta Rietumvalstu izlūkdienesti, lai arī Krievijai ir artilērijas pārsvars, drīz izsīks cits bruņojums, tāpat tai ir problēmas ar cilvēkresursiem. Kā norāda pētnieciskās žurnālistikas grupas "Bellingcat" vadītājs Hristo Grozevs, par nozīmīgiem panākumiem nevar uzskatīt 10 Krievijas armijas ģenerāļu un vairāk nekā 30 000 karavīru nogalināšanu. Arī agrākais Ukrainas austrumos karojošo prokremlisko bruņoto vienību komandieris un bijušais Krievijas specdienestu darbinieks Igors Girkins paziņojis, ka Krievijas pretraķešu ieroči nav spējīgi atvairīt ASV piegādātās reaktīvo zalvju uguns sistēmu "HIMARS" raķetes, līdz ar to ir iznīcinātas daudzas Krievijas munīcijas noliktavas un komandpunkti.

Aizvadītajā nedēļā viņi īpaši lepojās ar Lisičanskas ieņemšanu, izplatot maldinošus un klaji nepatiesus vēstījumus, ka Ukrainas karavīri no Lisičanskas ir aizbēguši un dezertējuši. Tas neatbilst patiesībai, jo Ukrainas armija pieņēma stratēģisku lēmumu no pilsētas atkāpties, lai izvairītos no aplenkuma. Šim lēmumam nebija nekā kopēja nedz ar bēgšanu, nedz vēl jo vairāk dezertēšanu. Vienlaikus arī tiek noklusēts, ka Krievija kaujās par Severodonecku un Lisičansku vairāku mēnešu garumā cietusi milzu zaudējumus. Piemēram, Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova padomnieks un speciālās vienības "Ahmat" komandieris Apti Alaudinovs propagandas raidījumos nosauca Lisičansku par pašu krieviskāko Ukrainas pilsētu, kas esot Krievijas karavīrus sagaidījusi ar ziediem kā atbrīvotājus. Alaudinovs arī dižojās, ka tuvākajā laikā tikšot ieņemts viss Doneckas apgabals, tad kārta būšot Kijivai un, ja vien būs attiecīga pavēle, armija došoties tālāk līdz pat Varšavai. Viņa vēstījumos ieskanējās arī Krievijā tik izplatītā homofobiskā nots, Rietumvalstu karavīrus saucot par sekusālajām minoritātēm.