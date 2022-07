Taksis dārgs, bet autobusi nekursē. Iedzīvotāji ceļ trauksmi par transportu no lidostas "Rīga" nakts laikā

Pagājušajā nedēļā ielidoju 20 min pēc pēdējā busa. Pēc 45 min saganīju Boltu, kurš galu galā pasūtīto 17.70 vietā novilka no kartes 31.30

Neesot rentabli

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" arī iesaistījās diskusijā, paužot iemeslus, kāpēc netiek nodrošināts nakts sabiedriskā transporta reiss no lidostas.

Izpētot šo faktu, patiesi atklājās, ka 2019. gadā tika nodrošināti nakts reisi no lidostas. Sākot ar nakti no 14. septembra uz 15. septembri, 322. ekspresbuss uz lidostu "Rīga" kursēja naktīs. Bija plānots, ka 322. ekspresbuss "Centrālā stacija - Lidosta " kursēs katru nakti, taču tas bija pagaidu risinājums.

No galapieturas "Centrālā stacija" 322. maršruta ekspresbuss kursēja plkst. 0.25, 1.45, 2.55, 3.45, 4.35, 5.25 pa Satekles ielu, Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu, Kalnciema ielu, Lielirbes ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi, P133 līdz lidostai "Rīga".

Tāpat bija plānots, ka no galapieturas "Lidosta "Rīga"" 322. maršruta ekspresbuss kursēs plkst. 1.00, 2.20, 3.20, 4.10, 5.00 pa Kārļa Ulmaņa gatvi, Lielirbes ielu, Kalnciema ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Vanšu tiltu, Elizabetes ielu, Satekles ielu.

"Arī 22. autobusa maršrutā, sekojot līdzi datiem gan no elektroniskās norēķinu sistēmas, gan automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas datiem, kur tiek fiksēti katrā pieturvietā iekāpušie un izkāpušie pasažieri un salona piepildījums attiecīgajā brīdī.

Atbilstoši iegūtajiem datiem, kā arī reaģējot uz pasažieru skaita pieaugumu, no 1. maija tika palielināts reisu skaits 22. autobusa maršrutā gan darba dienās, gan brīvdienās," vēsta pārstāve.

Kā norāda uzņēmuma sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, nerentablo reisu uzturēšana tiek kompensēta no Rīgas domes budžeta, kas ir nodokļu maksātāju nauda, tāpēc ikviena jauna maršruta vai pakalpojuma nodrošināšanai ir jābūt pārdomātai.

Pretargumenti

Kāds iedzīvotājs nepiekrīt tam, ka naktīs nevajadzētu nodrošināt sabiedriskā transporta kustību uz un no lidostas "Rīga". Viņš vēsta: "Vispār lidojumu sarakstu var atrast internetā, attiecīgi pielāgot autobusus. Diez vai tas ir sarežģīti."

Arī diskusijas autors sniedz savu viedokli un iniciatīvu: "Varbūt būtu labi ja ne visu nakti, tad vismaz sākot no 4.00 rītā lidostas virzienā (pirmie regulārie lidmašīnu reisi ir no 6.00) un vēl ap 1.00 no lidostas.