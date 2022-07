FOTO ⟩ Ielūkojies, kā izskatās "Positivus" telšu pilsētiņa festivāla otrās dienas rītā

Savukārt sestdien, 16. jūlijā, gaidāma tādu mākslinieku kā A$AP Rocky, The Avalanches (DJ Set), Thundercat, ansis, "Citi zēni", u.c. uzstāšanās.

"Positivus" festivāla teritorija apmeklētājiem ir atvērta no piektdienas, 15. jūlija, plkst. 12.00 līdz plkst. 02.00, un no sestdienas, 16. jūlija, plkst. 12.00 līdz 02.00. Savukārt, mini telšu pilsētiņa (ierobežotā skaitā) apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija plkst. 10.00 līdz 17. jūlija plkst. 12.00.