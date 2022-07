"Aiz priekškara": Krievijas propagandisti baida ar ekonomiskiem kodoltriecieniem

Par to, ka patiesībā Krievijai karā neveicas un Ukrainas rīcībā nonākušās reaktīvo zalvju uguns sistēmu "HIMARS" raķetes agresorvalstij nodarījušas lielus zaudējumus, liecina paaugstinātā temperatūra un nokaitētā gaisotne propagandistu Olgas Skabejevas un Vladimira Solovjova, kā arī Dmitrija Kiseļova raidījumos, kur aizvien biežāk izskan frāzes, ka uzvara karā Ukrainā ir Krievijas "būt vai nebūt" jautājums un no tā atkarīga Krievijas kā valsts pastāvēšana.

Krievijas propagandisti izmanto sen zināmu taktiku piedēvēt savus noziegumus citiem. Noklusējot noziegumu Vinnicā, Skabejeva un Solovjovs melīgi sēro par it kā nogalinātiem civiliedzīvotājiem Ukrainas pilsētā Nova Kahovkā, kas atrodas valsts dienvidos Hersonas apgabalā.

To, ka ASV piegādātās "HIMARS" raķetes Krievijas loģistikas infrastruktūrai nodarījušas smagus zaudējumus, liecina ziņu raidījumu sižeti, kuros armijnieki cenšas šos ieročus diskreditēt, apgalvojot, ka tie esot visai neefektīvi un nevar sacensties ar Krievijas "Iskander" raķetēm. Zīmīgi, ka par "HIMARS" iznīcinātajiem militārajiem objektiem Krievijas propagandisti neziņo, vien piemin, ka izdevies vienu raķeti notriekt. Patiesībā, kā vēsta izdevums "The Moscow Times", atsaucoties uz bijušo Ukrainas austrumos karojošo prokremlisko bruņoto vienību komandieri un Krievijas specdienestu darbinieku Igoru Girkinu, pēdējās nedēļas laikā "HIMARS" raķetes trāpīja vairāk nekā 10 lielām artilērijas un citas munīcijas, kā arī naftas noliktavām, aptuveni 10 komandcentriem un tikpat daudz karaspēka pulcēšanās punktiem. Ziņojumapmaiņas lietotnē "Telegram" Girkins raksta, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma izrādījušās neefektīvas pret masveida "HIMARS" raķešu triecieniem. Arī Luhanskas gubernators Serhijs Haidajs norādījis, ka okupanti, redzot, kā strādā "HIMARS", ir tuvu panikai. Tajā pašā laikā propagandisti bez jebkādiem pierādījumiem apgalvo, ka kaujas laukā iniciatīva pilnībā ir Krievijas rokās, kas sekmīgi īstenojot savus mērķus. Patiesībā šādi apgalvojumi ir tālu no patiesības.