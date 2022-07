Aptauja: slīkšanu piedzīvojis katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs

Pērn Latvijas ūdenstilpēs noslīkuši 125 cilvēki, to skaitā 5 bērni līdz 14 gadu vecumam. Vīrieši slīkst biežāk – apmēram divas trešdaļas no visiem noslīkušajiem. Iespējams, vīrieši ir pārgalvīgāki un biežāk pārvērtē savas spējas.

To rāda arī aptauja – 35% vīriešu uzskata, ka peld ļoti labi un ūdenī jūtas pilnīgi droši, kamēr tik pārliecinošu pašvērtējumu sniedz vien 20% sieviešu. Tāpat katrs desmitais vīrietis uzskata, ka nav nozīmes tam, kur un kādos apstākļos peldēties.

SPKC statistika ir skaudra - vairums noslīkušo no ūdenstilpēm tiek izcelti peldsezonas laikā no maija līdz septembrim, visvairāk – jūnijā un jūlijā, ierindojot Latviju vienā no bēdīgajām pirmajām vietām Eiropas Savienības statistikā.