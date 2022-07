Tuvojoties 60. dzimšanas dienai, Elita Mīlgrāve stāsta par dzīvi starp Latviju un Kanāriju salām

Nodzīvoti 60 gadi. Tas ir daudz vai maz? Elita ilgi domā, līdz atbild: "No kāda viedokļa uz to skatās. Ja no tā, cik padarīts, tad daudz. Bet, ja no tā, cik vēl gribas padarīt, tad maz! Tagad jau 60 gados cilvēks vairs neskaitās vecs.