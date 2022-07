Melnā statistika: Latvijā katru gadu noslīkst vidēji 136 cilvēki

Pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem pasaulē katru gadu noslīkst aptuveni 236 000 cilvēku, no kuriem 84% ir vīrieši. Noslīkšana ir viens no galvenajiem ārējiem nāves cēloņiem bērniem vecumā no pieciem līdz 14 gadiem.