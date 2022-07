Viena no spējīgākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām pasaulē. Kā uzveikt Krievijas S-400?

Tas var pārslogot pretgaisa aizsardzības sistēmu," norāda ASV Bruņoto spēku pētnieki Pīters Vilsons un Džons Paračini no bezpeļņas organizācijas "Rand Corporation".

Šādā gadījumā arī kalnains reljefs pasliktinās redzamību. "Ģeogrāfiskie faktori lielā mērā balstās uz sistēmas lietderību, jo kalnaini elementi var bloķēt sistēmas sensorus. Zemu lidojošs mērķis var izmantot ģeogrāfiskās īpatnības un zemes izliekumu, lai izvairītos no S-400 pārtveršanas daudz ilgāk nekā augstu lidojošs mērķis," norāda riska novērtēšanas uzņēmums "RANE".

Tā kā Krievijas militārā doktrīna aicina nekavējoties nodrošināt gaisa telpu ap saviem objektiem vai mērķiem un pamest to, kad tā vairs nav vajadzīga, Krievijai, visticamāk, būtu grūti maksimāli izmantot S-400 tālās darbības spējas liela mēroga konflikta gadījumā pret ASV vai NATO.

Krievijas S-400 bataljons parasti sastāv no astoņām raķešu palaišanas platformām. Katra no tām ir bruņota ar četrām raķetēm. Neatkarīgi no raķešu veida, bataljons var pārtvert ne vairāk kā 32 mērķus, pirms tam beidzas raķetes.