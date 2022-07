Eksperts: Abas puses ir gatavas paildzināt karadarbību Ukrainā

Pēc viņa paustā, trīs dienu karš, kā to visdrīzāk bija ieplānojuši Kremlī, ilgst jau sešus mēnešus. "Mēs redzam vairākus viļņveidīgus paziņojumus un notikumus, tai skaitā gan no Krievijas puses, gan no Ukrainas puses," sacīja eksperts.