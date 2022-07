VIDEO ⟩ Jauns propagandas ierocis - Krievija draud demilitarizēt ne tikai Ukrainu, bet arī NATO valstis

ASV bāzētā ietekmīgā domnīca Kara izpētes institūts ("Institut for the study of war", ISW) 22. jūlijā raksta, ka pašreizējais Krievijas karadarbības temps būtiski neatšķiras no tā, kāds tas bija oficiāli pasludinātajā karadarbības pauzē no 7. līdz 16. jūlijam.