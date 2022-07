Miega horoskops: cik daudz miega nepieciešams katrai Zodiaka zīmei un kurām zīmēm sapņi ir pravietiski?

Iespējams, ka Strēlnieks var būt pirmajā vietā to cilvēku sarakstā, kam visvairāk patīk gulēt. Viņi guļ pie katras izdevības: transportā, garlaicīgā sanāksmē, lekcijā, pie televizora utt. Strēlnieki piekopj aktīvu dzīvesveidu, bieži ceļo, tāpēc viņiem ir jāatgūst spēki. Bet! Strēlniekiem nepatīk tērēt daudz laika nakts atpūtai, tāpēc viņu miegs ir tālu no ieteicamajām normām. Šīs pazīmes dēļ zīmes pārstāvjiem ir specifiski bioritmi, kas reti sakrīt ar apkārtējo ritmiem. Strēlnieki var gulēt pa dienu, vakarā vai pat pēc brokastīm. Un dažreiz viņi var palikt bez miega vienu dienu, ja situācija to prasa. Viņu sapņi ir skaidri un reāli.