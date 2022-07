LTV: "Latvijas gāze" atsāk gāzes iegādi no Krievijas

Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. "Latvijas gāzes" vadītājs Aigars Kalvītis apstiprināja, ka uzņēmums atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, par to maksājot eiro, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".