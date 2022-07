VDD redzeslokā ir nokļuvusi informācija par "Latvijas gāzes" realizēto iepirkumu no Krievijas

VDD atbilstoši savai kompetencei regulāri veic pārbaudes par iespējamiem sankciju pārkāpumiem. "Minētā informācija ir VDD redzeslokā, tomēr to šobrīd atturēsimies komentēt," norādīja dienestā.

Uzņēmums "Latvijas gāze" ir atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, ceturtdien vēstīja Latvijas Televīzija.

Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos.

Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. Kalvītis teica, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma "Gazprom", taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.