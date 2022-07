Panika par granulām un karstais apkures jautājums. Kas notiek koksnes tirgū?

Atsevišķās produktu grupās, kur bija būtisks Krievijas, Baltkrievijas eksports uz Eiropu, Latvijas ražotājiem paveras jaunas iespējas. Var iegūt jaunus klientus un papildu apmērus, jo koksnes produkti no šīm valstīm tika pakļauti sankcijām, piemēram, līdz šim lielāko daļu no Eiropā patērētā bērza saplākšņa importēja no Krievijas un Baltkrievijas.