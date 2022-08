Jau ceturto reizi norisināsies starptautiskās "Hard Enduro" motosporta sacīkstes

No 150 dalībnieku kvotām pagaidām izņemtas ir 113. Visvairāk braucēju pieteikušies no Latvijas (66), 30 sportisti no Lietuvas un 12 no Igaunijas. Jau zināms, ka no lielākajām Enduro zvaigznēm Dzirciemā redzēsim divkārtējo “RocketBiker Enduro” uzvarētāju Edgaru Siliņu, titulētos Lauri Ērmani, Aivaru Kukoju, Renē Jerbahu, Ari Pēri u.c. Pagaidām vēl oficiāli savu dalību nav apstiprinājis šā brīža Latvijas ātrākais Enduro meistars Andris Grīnfelds, kurš kļuvis par šo sacensību uzvarētāju 2019. gadā.