Divi nepilngadīgi puiši Dobeles novadā nozog 65 collu televizoru un to sabojā

No ēkas ārpuses sabojājot atpūtas istabas loga rāmi un stiklu, viens pusaudzis iekļuva telpā, kur atradās televizors, to caur logu padeva otram puisim un abi kopā TV iznesa no ģimenes atbalsta centra teritorijas, un noslēpa krūmos. Jāpiebilst, ka, noņemot televizoru no stiprinājuma, tas puisim izslīdēja no rokām, nokrita zemē un tādējādi tika sabojāts ekrāns.