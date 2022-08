Ekskluzīva saruna ar populāro ukraiņu dziedātāju Svetlanu Lobodu, kura, bēgot no kara, apmetusies Latvijā

Manas mājas ir tur, kur ir manas saknes, kur esmu dzimusi un augusi, kur ir mana ģimene un draugi. Šobrīd Ukrainā notiek karš, un daudzas sievietes ar bērniem ir pieņēmušas sev smagu lēmumu – uz laiku aizbraukt no Ukrainas prom, tur, kur bērnu dzīvības netiek apdraudētas.

Jūsu sociālajos tīklos arvien vairāk parādās kadri no Latvijas. Tiešraidē no mēģinājuma fonā varēja dzirdēt latviešu valodu. Vai jūs mēģināt kādā no vietējām studijām?