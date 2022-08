VIDEO ⟩ Brutāli treniņi un rings ielas vidū - klajā nācis ilgi gaidītās Usika-Džošua revanša cīņas reklāmas rullītis

Jau 20. augustā abi vīri ringā tiksies atkārtoti, lai noskaidrotu, kurš no Saūda Arābijas pilsētas Džidas aizies ar Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) supersmagā svara čempiona jostām.

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.