Savukārt attiecībā uz propagandistu dižošanos ar panākumiem kaujas laukā ASV domnīca "Institut for the Study of War (ISW)" raksta, ka Krievijas spēki 7.augustā nesekmīgi mēģināja virzīties uz priekšu uz austrumiem no Mikolajivas pilsētas, taču nekādus teritoriālus ieguvumus tiem neizdevās gūt. Jāpiebilst, ka jautājumā par Ukrainas kaujas laukā notiekošā atspoguļošanu medijos ar klaji fašistiskiem izteicieniem izcēlās Krievijas domes deputāts Žuravļevs, kurš par viņu kaitinošu vācu kara korespondentu izteicās, ka pats pašrocīgi būtu gatavs viņu nogalināt.