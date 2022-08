"Es joprojām vainoju sevi." Linda Mūrniece par laiku politikā un šķiršanos no vīra, ar kuru kopā bija 16 gadus

"Tas brīdis, kad es gāju prom no ministrijas, tas bija traģisks laiks priekš manis. Es 6. jūnijā demisionēju no iekšlietu ministres amata un 9. jūnijā šķīra manus 16 gadus ilgo laulību.

"Es to bieži saku saviem bērniem, jo bērnībā man ļoti maz to teica, un es domāju, ka daudziem mūsu paaudzes cilvēkiem vecāki neteica. Tā ir sāpe, kas paliek. Beidzot sarunu ar bērniem, es vienmēr pasaku, ka viņus mīlu. Bērni ir iemācījušies teikt to pašu pretī. Es zinu, ka viņi to pārmantos arī savās ģimenēs," pārliecināta ir Mūrniece.