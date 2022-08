Krievijas mazuts, šķērsojot Igauniju, nonāk Saūda Arābijā

Igaunijas tranzīta nozares loģika vienmēr ir bijusi tāda, ka Igaunija ir tikai starpnieks un Krievijas degviela tiek piegādāta citur. Kādreiz tranzīts notika pa dzelzceļu. Pēdējos gados tranzīts notiek pa jūru. No Ustlugas Krievijā tankkuģi dodas uz Mūgu vai Sillamē, tur izkrauj termināļos, līdz ierodas lielāks tankkuģis, kas savukārt savāc degvielu no Igaunijas termināļiem un ved to tālāk.

Transportēšana palikusi dārgāka

Kad Ukrainā sākās karš, uzņēmējdarbība ar nelielām atšķirībām lielākoties turpinājās. Daudzi kuģi vairs negribēja vai nespēja piestāt Krievijas ostās. Galvenokārt tāpēc, ka apdrošināšanas kompānijas pārtrauca segt ceļojumus uz turieni. Viena no sekām bija transporta sadārdzināšanās. "Vairākas reizes dārgāk," saka Eipre. Piemēram, ja lielāka tankkuģa brauciens no Ustlugas uz Sillamē varēja izmaksāt 700 tūkstošus dolāru, tad tagad tā cena ir 2-3 miljoni dolāru.

Degvielu var uzglabāt arī terminālī uz sauszemes, bet principā to var darīt arī uz diviem kuģiem, kas atrodas viens otram blakus piestātnē, tāpēc sauszeme nav nepieciešama. Tomēr Sillamē termināļa vadītājs Ārto Eipre atšķirībā no dažiem citiem šajā jomā strādājošajiem operatoriem neuzskata, ka tas notiek jūrā Igaunijas teritoriālajos ūdeņos no kuģa uz kuģi un bez ierašanās ostā. "Pārcelšanās no kuģa uz kuģi jūrā ir aizliegta," sacīja Eipre.