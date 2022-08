Organizatori lēš, cikos sāksies Entonija Džošua un Oleksandra Usika revanša cīņa

Kā zināms, cīņa norisināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā, kur laika zona no Latvijas atšķiras par vienu stundu (+1).

Protams, cīņas sporta šovos dueļi lielākoties sākas ar nobīdi no plānotā laika. Tāpat jārēķinās, ka aptuveni pusstundu prasīs abu bokseru ienākšana ringā un viņu oficiālā pieteikšana. Līdz ar to domājams, ka reālāks cīņas sākuma laiks varētu būt aptuveni 00.30 pēc Latvijas laika.

Usika-Džošua 2 cīņas šovs sāksies teju astoņas stundas pirms galvenā dueļa, līdz ar to boksa cienītāji par garlaicību sestdien sūdzēties nevarēs.

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.