"Mums ir jābūt uzmanīgiem." Pētnieki Ķīnā atklāj jaunu vīrusu, kas šķietami radies no ciršļiem

Žurnāla "New England Journal of Medicine" pētnieki pagājušajā nedēļā publicēja atklātu vēstuli, kurā pētnieki no Ķīnas, Singapūras un Austrālijas ziņoja par Langijas henipavīrusa atklāšanu. No 2018. līdz 2021. gadam Ķīnas austrumu provincēs Šaņdongā un Henaņā infekcija ir konstatēta 35 cilvēkiem, galvenokārt laukstrādniekiem.