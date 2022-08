Brasas pārvada remonta dēļ aicina uz "Prāta vētras" koncertu Mežaparkā braukt ar vilcienu

"Pasažieru vilciens" ir papildinājis vilcienu kustības sarakstu ar četriem reisiem tieši "Prāta vētras" koncerta apmeklētājiem, tostarp viens reiss norīkots virzienā no Rīgas uz Mangaļiem, un trīs - no Mangaļiem uz Rīgu, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

Sestdien, 20.augustā, plkst.19.07 no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas aties papildu vilciens uz Mangaļiem. Savukārt pastāvīgajā vilcienu kustības sarakstā laika posmā no plkst.17 līdz 20 maršrutā Rīga-Mangaļi ir pieejami pieci reisi, no kuriem var izvēlēties ērtāko nokļūšanai uz koncertu.